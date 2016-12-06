Александр Головин: "Важнее играть в Лиге чемпионов, но нет ничего такого, если придется играть в Лиге Европы"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что предстоящая встреча важна для обеих команд, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Хавбек подчеркнул, что команда очень хочет победить в последнем матче в уходящем году.

– Это очень важная игра для нас, как и для "Тоттенхэма", – сказал Головин. – Ничего особенного об этой арене сказать не могу, только о том, что это очень важный матч.

– Персонально для вас этот матч важен? Обыграть английскую команду для вас особенно престижно?

– Особого значения это не имеет. Очень важный матч с очень сильным соперником. Очень хочется в таких матчах побеждать.

– Важно играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы?

– Важнее играть в Лиге чемпионов, но нет ничего такого, если придется играть в Лиге Европы.

– Вы получили приз "Первая пятерка" и нарядились шахтером...

– Шутили в основном братья Березуцкие, Игорь Акинфеев. Очень приятно, что удалось завоевать этот приз. Но стараюсь не зацикливаться на этом, и развиваться дальше.