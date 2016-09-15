Александр Головин: "В Лиге чемпионов совсем другие скорости"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2) о том, почему его команда пропустила два мяча. ЦСКА проигрывал по ходу матча со счетом 0:2, однако смог отыграться.

– Первые 15 минут были очень тяжелыми. Но результат получился хорошим для выездной игры. Конечно, хотелось победить, при счете 2:2 стремились забить, но результат все равно хороший, – приводит слова футболиста официальный сайт ЦСКА.

– Как готовились к "Байеру", как разбирали игру команды, на что указывали тренеры?

– Мы готовились к тому, что команда будет атаковать, в основном через середину, меньше через фланги. Плюс у них есть небольшая проблема в том, что они атакуют всеми силами и могут не успевать возвращаться. Хотели сыграть на их ошибках.

– Что произошло в первые 15 минут?

– В Лиге чемпионов совсем другие скорости. Не успели перестроиться, но потом пришли в себя.

– За счет чего удалось переломить плохо складывающийся поединок, как получилось за две минуты забить два красивых гола?

– Все поняли, что терять нечего, побежали в атаку, начали играть более рискованно. Терять особо было нечего.

– По вашему мнению, какой эпизод матча был ключевым?

– Когда забили первый гол, подумал, что мы процентов на 90 сравняем. Все вдохновились и начали играть по-другому.