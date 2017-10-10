Александр Головин: "У ЦСКА большие шансы обыграть "Базель" в гостях"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире телеканала "Россия 24" считает, что армейцы должны играть на победу в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем". Он признался, что игра швейцарцев его не впечатлила.

– Есть ли уверенность, что ЦСКА выиграет в Швейцарии у "Базеля"?

– Думаю, у нас большие шансы выиграть, потому что мы хорошо сыграли с "Бенфикой" (2:1) и "Базель" – это не "Манчестер Юнайтед", хоть и сильная команда. Будем надеяться только на три очка.

– Видели матчи "Базеля"?

– Да, смотрели их матчи, знаем, как они играют.

– Не очень впечатлили?

– Сыграли они, конечно, хорошо во всех матчах, но, повторюсь, не "МЮ".