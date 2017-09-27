Александр Головин: "Счет не по игре"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4) подчеркнул, что команде с первых минут было тяжело приспособиться к высоким скоростям со стороны англичан. Хавбек отметил, что несколько раз вратарь гостей Давид де Хеа выручил свою команду.

– Я считаю, что мы играли более-менее нормально, – сказал во флеш-интервью Головин. – Были подходы, несколько раз соперника выручал вратарь. Мы пропустили не нужные голы, сами себе привезли пенальти, да и в одном из голов махнули мимо мяча... Считаю, что счет не по игре.

Сегодняшний футбол очень отличается от чемпионата России. С первых минут было тяжело приспособиться к таким скоростям. Мы пытались прессинговать соперника, но кто-то выпадал и нас "вскрывали". Мы постараемся забыть эту игру как можно быстрее, найти положительные моменты и двигаться дальше, не думая об этом матче.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"