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23:57 27 сентября | Футбол — Лига чемпионов

Александр Головин: "Счет не по игре"

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4) подчеркнул, что команде с первых минут было тяжело приспособиться к высоким скоростям со стороны англичан. Хавбек отметил, что несколько раз вратарь гостей Давид де Хеа выручил свою команду.

– Я считаю, что мы играли более-менее нормально, – сказал во флеш-интервью Головин. – Были подходы, несколько раз соперника выручал вратарь. Мы пропустили не нужные голы, сами себе привезли пенальти, да и в одном из голов махнули мимо мяча... Считаю, что счет не по игре.

Сегодняшний футбол очень отличается от чемпионата России. С первых минут было тяжело приспособиться к таким скоростям. Мы пытались прессинговать соперника, но кто-то выпадал и нас "вскрывали". Мы постараемся забыть эту игру как можно быстрее, найти положительные моменты и двигаться дальше, не думая об этом матче.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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werder63

Конечно, не по игре! Игорьку спасибо скажи, а то было бы 0-8!))

00:06

kaduly

Это вчера счёт не по игре,а сегодня все как и должно быть

00:04

Бармалей3000

Счет не по игре точно, 10-1 было бы честнее...

00:00