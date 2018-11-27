Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч с "Атлетико"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в заявку команды на гостевой матч пятого тура Лиги Чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщает официальный Твиттер клуба. Всего в столицу Испании главный тренер "монегасков" Тьерри Анри взял 19 футболистов. Состав "Монако" выглядит следующим образом.

Игра "Атлетико" - "Монако" состоится 28 ноября в Мадриде. Начало - в 20.55 (ск).

Вратари: Диего Бенальо, Лоик Бадиашиле.

Защитники: Бенуа Бадьяшил, Джулиан Бьянконе, Бенджамин Хенрихс, Жемерсон, Андреа Раджи, Силва.

Полузащитники: Юссеф Аит-Беннассер, Александр Головин, Насер Шадли, Самуэль Грандсир, Хан-Ноа Массенго, Юри Тилеманс, Кефрен Тюрам-Юльен, Диоп.

Нападающие: Фалькао, Мусса Силла, Принс-Дезир Гуано.

Le groupe de l'AS Monaco pour la 5e journée de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid.#ATLASM pic.twitter.com/zbjqTQFDtn – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 27 ноября 2018 г.

Перед пятым туром группового этапа ЛЧ "Монако" занимает последнее место в квартете А, набрав в четырех матчах одно очко. Команда потеряла все шансы выйти в плей-офф, но еще может побороться с "Брюгге" за выход в Лигу Европы с третьей строчки.