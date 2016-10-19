Александр Головин: "Отдали инициативу "Монако" во втором тайме – не знаю, что случилось"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1) подчеркнул, что после перерыва армейцы отдали инициативу сопернику. Хавбек не стал анализировать турнирное положение.

– В первом тайме владели преимуществом, а во втором отдали инициативу, подсели, начали играть от обороны, – приводит официальный сайт УЕФА слова Головина. – Не знаю, что случилось. Планировали после перерыва действовать так же, но не получилось. Турнирная ситуация? Пока на горячую голову ничего не хочется говорить. Будем смотреть.