04:25 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Головин: "Отдали инициативу "Монако" во втором тайме – не знаю, что случилось"

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1) подчеркнул, что после перерыва армейцы отдали инициативу сопернику. Хавбек не стал анализировать турнирное положение.

– В первом тайме владели преимуществом, а во втором отдали инициативу, подсели, начали играть от обороны, – приводит официальный сайт УЕФА слова Головина. – Не знаю, что случилось. Планировали после перерыва действовать так же, но не получилось. Турнирная ситуация? Пока на горячую голову ничего не хочется говорить. Будем смотреть.

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000783/match=2019314/postmatch/quotes/index.html#вернблум+бросили+играть

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