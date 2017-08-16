Александр Головин: "Ничья с "Янг Бойз" была бы справедливым результатом"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что победа над "Янг Бойз" (1:0) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов далась непросто. По его словам, много эмоций было отдано в предыдущей встрече со "Спартаком" (2:1).

– Сложный матч в Берне, тяжелая победа. Сказался плотный график, плюс искусственное поле, непривычное. Тренировались-то мы все время на естественном. Нам повезло в концовке. Защитник хозяев ошибся, забив автогол. Думаю, ничья была бы справедливым результатом.

– А в чем особенность поля в Берне?

– Совсем другой отскок, иное движение. К этому нужно привыкать.

– А какой матч дался тяжелее – дерби со "Спартаком" или поединок со швейцарцами?

– В дерби оставили много эмоций. Поэтому в Берне были немного выхолощены. Честно говоря, первые 15 минут я не до конца понимал, что уже в игре. Не отошел от предыдущего матча психологически. В общем, по эмоциям со "Спартаком" было сложнее.

– А по игре?

– Уровень Лиги чемпионов все-таки повыше будет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Головина