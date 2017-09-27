Александр Головин: "Надо готовиться к противоборству с каждым игроком "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" отметил, что не стал бы выделять никого из состава соперника, поскольку у них собрана очень сильная команда. Он также добавил, что армейцам надо готовиться к противоборству к каждым футболистом.

– Я бы не стал никого выделять. Все прекрасно понимают, что в "Манчестер Юнайтед" собраны очень сильные футболисты, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Головина. – Физические данные у всех на высоте. Надо готовиться к противоборству с каждым игроком.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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