Александр Головин: "МЮ" стал самым сильным соперником за все время моей игры в ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что постарался забыть поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Он назвал "МЮ" самым сильным соперником, с которым встречался.

– Матч с "Манчестер Юнайтед" забылся уже или вспоминаете?

– Были уже такие примеры у нас в Лиге чемпионов – крупные поражения. Поэтому стараюсь уже забывать. На первых порах поражения тяжело было забывать. Но опытные ребята в команде научили быстро забывать и хорошее, и плохое.

– На самом деле скорость футбола нереальная, когда играете с такой командой?

– Да, это сумасшедшая скорость. К тому же до этого я играл матч с "Авангардом", пропустил матч с "Динамо". И такой скачок сразу в скорости. Первые десять минут было тяжело перестроиться.

– Провалили начало из-за этого?

– Начало и решило исход матча.

– Чувствовалось то же самое, когда в прошлом году на Евро-2016 встречались с Уэльсом и Словакией?

– Нет, лично у меня были другие ощущения. На Евро была боязнь, каждый матч тяжело переживал. Тяжело было играть, боялся ошибиться. Сейчас все по-другому.

– Кто из соперников произвел наибольшее впечатление?

– Как раз "МЮ" стал самым сильным соперником за все время, что я играю в ЦСКА. Против него было сложнее всего играть.

– Кто у них самый крутой в составе?

– Не знаю. Но понравился больше всего Марсьяль.