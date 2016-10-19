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Александр Головин: "ЦСКА отдал "Монако" инициативу"

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин после ничьей в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" (1:1) отметил, что во втором тайме армейцы начали играть от обороны. Хавбек не стал делать прогнозов о перспективах красно-синих в турнире.

– Мы отдали инициативу "Монако", – сказал Головин в эфире телеканала "Матч ТВ". – В первом тайме играли хорошо, владели преимуществом. Во втором подсели, начали играть от обороны. Рано или поздно такая игра вскрывается.

– Во втором тайме не хватило сил?

– Точно ответить не могу. Как-то само произошло. Планировали и во втором тайме так играть, но не получилось.

– На сколько вам комфортно играть на этой позиции?

– Я играл на этой позиции и в молодежной команде. Мне она знакома. Мне легко играть на разных позициях.

– Что теперь ждет ЦСКА в Лиге чемпионов?

– Пока на горячую голову ничего не буду говорить. Будем смотреть.

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