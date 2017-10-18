23:50 18 октября | Футбол — Лига чемпионов

Александр Головин: "Базель" очень хорошо оборонялся, но и ЦСКА плохо атаковал"

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2) отметил, что его команде нужно быстрее принимать решения на поле. Хавбек также добавил, что армейцы плохо действовали в атаке.

- "Базель" очень хорошо оборонялся, но и мы плохо атаковали, - сказал во флеш-интервью Головин. - Будем дальше работать. Чтобы обыграть "Базель" в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Доктор Хряк

Зачем этот чел играет в футбол???

00:07

П_о_в_а_р

Такое ощущение по вью, что ЦСКА только и делал, что атаковал (хоть и плохо), а Базель только и делал что защищался (хоть и хорошо)

00:04

tigana.1982

Головин деградирует...

00:01

эстонский армеец

Какие решения - если по воротам не бить?

23:55 18 октября

ladafan

голова ты в этом матче особый нуль.....

23:53 18 октября