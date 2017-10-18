Александр Головин: "Базель" очень хорошо оборонялся, но и ЦСКА плохо атаковал"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2) отметил, что его команде нужно быстрее принимать решения на поле. Хавбек также добавил, что армейцы плохо действовали в атаке.

- "Базель" очень хорошо оборонялся, но и мы плохо атаковали, - сказал во флеш-интервью Головин. - Будем дальше работать. Чтобы обыграть "Базель" в гостях, нам надо быстрее принимать решения на поле.