Александр Глеб: "Венгер в восторге от Мбаппе"

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о встрече с наставником "канониров" Арсеном Венгером, под руководством которого выступал с 2005 по 2008 год. Хавбек, в настоящее время являющийся свободным агентом, отметил, что французский специалист настроен побороться за победу в чемпионате Англии.

– Арсен постарел, но все также любит футбол (улыбается). Просто нереально любит, – цитирует "Прессбол" Глеба. – Когда начинается игра, у него все это в глазах... Как будто только пришел в футбол. Для него футбол – вся жизнь. На встрече посмотрели с ним и со всем тренерским штабом "Арсенала" матч "ПСЖ" – "Бавария" (3:0. – Прим. "СЭ").

"ПСЖ" ему очень нравится. Очень выделял Мбаппе. Он него в восторге и хотел видеть в "Арсенале", но в силу огромных сумм лондонцы не могли конкурировать. На протяжении всей игры от него тащился! Говорил: "Мбаппе только 18 лет, посмотри, как он рассуждает, как двигается!"

– Болельщики "Арсенала" каждый год говорят о том, что Венгеру пора уходить из команды. А каково ваше мнение?

– Наверное, когда-нибудь смысл менять тренера будет. Можно понять болельщиков: все хотят титулов и побед в чемпионате. Но Арсен – это "Арсенал". Говоришь про "Арсенал", имеешь в виду тренера, и наоборот. В этом сезоне очень тяжело будет бороться за чемпионство. Но Венгер сказал, что команда постарается. Сейчас в Англии нереальные деньги, тяжело играть против любого соперника.