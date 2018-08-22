Александр Глеб: "Пенальти нас надломил. Мы стали ошибаться, бояться"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб подвел итог матча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с ПСВ (2:3).

- Начало первого тайма получилось хорошим, забили гол. Особо шансов сопернику не давали. Пенальти нас надломил. Мы стали ошибаться, бояться, - цитирует футболиста "Прессбол". - ПСВ этим воспользовался. Во втором тайме нам было тяжело. Соперник давил, Щербицкий выручал. Хотя и у нас были моменты. Забей Иванич свой момент... Имеем то, что имеем.

Ответный матч пройдет в Эйндховене 29 августа.