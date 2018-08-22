08:01 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Глеб: "Пенальти нас надломил. Мы стали ошибаться, бояться"


Полузащитник БАТЭ Александр Глеб подвел итог матча четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов с ПСВ (2:3).

- Начало первого тайма получилось хорошим, забили гол. Особо шансов сопернику не давали. Пенальти нас надломил. Мы стали ошибаться, бояться, - цитирует футболиста "Прессбол". -  ПСВ этим воспользовался. Во втором тайме нам было тяжело. Соперник давил, Щербицкий выручал. Хотя и у нас были моменты. Забей Иванич свой момент... Имеем то, что имеем.

Ответный матч пройдет в Эйндховене 29 августа.

БАТЭ - ПСВ

 

Дополнительная информация

https://www.pressball.by/news/football/303743

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