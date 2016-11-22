Александр Гацкан: "В матче с "Баварией" у "Ростова" все должно быть хорошо"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" отметил, что команда постарается порадовать болельщиков. Футболист отметил, что Лига чемпионов научила игроков не терять концентрацию.

- Много говорится о том, что игрокам "Ростова" не хватает опыта игры на топ-уровне, но чуть ли не все в команде выступают за сборные и, стало быть, имеют солидный международный опыт. В чем отличие одного опыта от другого?

– Сборные, где играют наши футболисты, – как правило, не топ-сборные. Да и любая сборная не так часто встречается с командами высшего уровня. Чтобы получить "тот" опыт, надо много сыграть матчей с командами экстра-класса. У нас этой осенью как раз была такая возможность, и завтра мы постараемся порадовать болельщиков.

– Но опыт может быть как положительный, так и отрицательный. Чему научила вас Лига чемпионов?

– Отрицательный опыт – тоже опыт. Из допущенных нами ошибок надо извлекать положительные уроки. Один из основных таких уроков – нельзя терять концентрацию. К матчу мы будем готовы, и думаю, что все должно быть хорошо. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)