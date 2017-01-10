Александр Гацкан: "Трудно найти слова, чтобы описать ощущения от игры в Лиге чемпионов"

Капитан "Ростова" Александр Гацкан признался, что ему из матчей Лиги чемпионов больше всего запомнилась игра с "Баварией". Также 32-летний игрок отметил, что ему приятно было представлять Молдавию в этом турнире.

- После фантастического сезона в России "Ростов" впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Какой она оказалась изнутри?

- Трудно найти слова, чтобы описать, - цитирует пресс-служба УЕФА Гацкана. - Это очень круто. Это космос! Организация на высшем уровне, великолепная атмосфера на стадионах. В Мюнхене было около 80 тысяч зрителей. В Эйндховене перед нашим выходом на поле выключили свет, а когда мы выходили, стадион осветился, как в театре. Круто! Все очень красиво, все продумано до мелочей. Ради этого стоит много работать, игра стоит свеч. Мало кто из молдавских футболистов играл на таком уровне и добивался хороших результатов. Мне же удалось. Очень приятно было представлять Молдавию в этом турнире.

- Какие матчи особенно запомнились?

- По результату, конечно же, победа над "Баварией" (3:2). Еще запомнились болельщики в Амстердаме. Постоянно гонят команду вперед. Там тяжело играть. В Эйндховене тоже болельщики классные. Они, как говорится, чувствуют запах крови. Когда команда чуть-чуть теряет концентрацию, они ее встряхивают и начинают гнать вперед. Очень сильно! Там есть футбольная культура, история. России - и тем более Молдавии - нужно многому поучиться. Постепенно делать так, чтобы футбол любили, чтобы люди жили футболом.

- Кто из футболистов в Лиге чемпионов произвел самое сильное впечатление?

- В "Баварии" все крутые. Если выделять, то отмечу бразильца Дугласа Косту. Очень сильный. Не подберешься к нему. Быстрый, резкий. По матчу в Ростове запомнился также молодой защитник из Испании Бернат. Вроде защитник, но всегда участвует в атаках, обыгрывает на своей половине, подключается, подает.