Александр Ерохин: "Верим, что "Ростов" не станет аутсайдером группы"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин заверил, что его команда постарается показать достойный футбол в матчах группового турнира Лиги чемпионов. При этом хавбек выразил надежду на то, что ростовчане не станут аутсайдерами. "Ростов" сыграет в группе D с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.
– Все соперники очень сильные, особенно "Атлетико", который играл в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, и чемпион Германии "Бавария", – приводит официальный сайт УЕФА слова Ерохина. – Нам придется тяжело, но будем выходить на каждый матч, получать удовольствие от игры и стараться показать достойный футбол. Верим, что "Ростов" не станет аутсайдером группы.
Опрос
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/draws/round=2000783/index.html?v=1472145814131
Evgeniy_94
Футбол для болельщиков , Саша, мы все благодарны , что такие команды увидим ! Ещё раз Спасибо.
21:02 25 августа