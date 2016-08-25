Александр Ерохин: "Верим, что "Ростов" не станет аутсайдером группы"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин заверил, что его команда постарается показать достойный футбол в матчах группового турнира Лиги чемпионов. При этом хавбек выразил надежду на то, что ростовчане не станут аутсайдерами. "Ростов" сыграет в группе D с "Баварией" , "Атлетико" и ПСВ .

– Все соперники очень сильные, особенно "Атлетико", который играл в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, и чемпион Германии "Бавария", – приводит официальный сайт УЕФА слова Ерохина. – Нам придется тяжело, но будем выходить на каждый матч, получать удовольствие от игры и стараться показать достойный футбол. Верим, что "Ростов" не станет аутсайдером группы.