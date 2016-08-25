20:38 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Ерохин: "Верим, что "Ростов" не станет аутсайдером группы"

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Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин заверил, что его команда постарается показать достойный футбол в матчах группового турнира Лиги чемпионов. При этом хавбек выразил надежду на то, что ростовчане не станут аутсайдерами. "Ростов" сыграет в группе D с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.

– Все соперники очень сильные, особенно "Атлетико", который играл в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, и чемпион Германии "Бавария", – приводит официальный сайт УЕФА слова Ерохина. – Нам придется тяжело, но будем выходить на каждый матч, получать удовольствие от игры и стараться показать достойный футбол. Верим, что "Ростов" не станет аутсайдером группы.

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/draws/round=2000783/index.html?v=1472145814131

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Evgeniy_94

Футбол для болельщиков , Саша, мы все благодарны , что такие команды увидим ! Ещё раз Спасибо.

21:02 25 августа

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