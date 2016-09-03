Александр Ерохин: "Сейчас говорят, что у "Ростова" есть что-то общее с "Атлетико"

Полузащитник "Ростова" и сборной России Александр Ерохин подчеркнул, что пока не думает о выступлении в составе клуба в Лиге чемпионов. По словам футболиста, все мысли сейчас сосредоточены на национальной команде.

– Планируете следить за матчами соперников по Лиге чемпионов в национальных первенствах? - вопрос Ерохину.

– На данный момент все мысли только о сборной. А когда вернемся в клуб, останется не так много времени до старта турнира – всего неделя. Но мы начнем заранее изучать оппонентов и успеем посмотреть встречи с их участием.

– Правильно понимаю, что испанская и немецкая лиги не входят в число ваших любимых.

– По накалу борьбы мне больше нравится английская. Прошлый сезон стал показательным – на "Лестер" никто не ставил. Этот клуб не шел ни в какое сравнение с признанными фаворитами, но взял титул. Там даже команда, идущая последней, способна победить лидера.

– Как относились к сравнению "Лестера" с "Ростовом"?

– Спокойно. Сейчас вот уже говорят, что у нас есть что-то общее с "Атлетико". Но, думаю, что даже если команды практикуют оборонительный стиль, каждая делает это по-своему. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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