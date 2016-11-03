Александр Ерохин: "Ростову" вполне реально выйти в Лигу Европы"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин считает, что его команде по силам выйти в плей-офф Лиги Европы. Ростовчане проиграли в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" (1:2) и занимают последнее место в группе D, уступая ПСВ лишь по дополнительным показателям.

– Конечно, мы очень хотим выйти из группы с третьего места в Лигу Европы, чтобы играть дальше после Нового года в плей-офф, – цитирует "Р-Спорт" Ерохина. – Будем прикладывать максимум усилий, что в матче с "Баварией", что в матче с ПСВ. Матч с "Атлетико" показал, что можно играть и можно добиваться результата, поэтому будем стараться набрать очки в обоих матчах. Лично я считаю, что это реальная цель, разные эксперты много могут сказать, но я считаю, что выйти в Лигу Европы вполне реально.

Поражения хорошими не бывают никогда, надеялись на то, что получится заработать очки в Мадриде. До 93-й минуты был счет 1:1, но, к сожалению, немножко не дотерпели или потеряли концентрацию в одном эпизоде. По большому счету, в течение всего матча играли все строго, как требовали от нас тренеры, поэтому тяжело сказать, почему так случилось. Мы будем разбирать эти моменты.