Александр Ерохин: "Ростов" заслуживал набрать три очка в матче с ПСВ"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин после ничьей с ПСВ в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов (2:2) в эфире телеканала "Матч ТВ" подчеркнул, что команда заслуживала победы. По словам Ерохина, команда сделала работу над ошибками после поражения от "Баварии" (0:5).

– Можно этот матч сравнить по насыщенности с каким-либо другим в этом сезоне?

– Возможно, с игрой с "Аяксом" – также был боевой матч, много сил отдали. Обидно, что дважды вели в счете, и оба раза соперник отыгрывался. В целом мы неплохо провели матч, заслуживали набрать три очка.

– Можно сказать, что команда провела два разных тайма?

– Не сказал бы. В первом мы просто реализовали свои моменты. После перерыва шансы тоже были, но мы так и не довели дело до результативного удара.

Сложный матч, хороший соперник. Мы сыграли достойно, обидно упустить победу. Будем готовиться дальше. Сегодня показали, что сделали работу над ошибками после "Баварии".