Александр Ерохин: "Ростов" заслуживал набрать три очка в матче с ПСВ"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин после ничьей с ПСВ в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов (2:2) в эфире телеканала "Матч ТВ" подчеркнул, что команда заслуживала победы. По словам Ерохина, команда сделала работу над ошибками после поражения от "Баварии" (0:5).
– Можно этот матч сравнить по насыщенности с каким-либо другим в этом сезоне?
– Возможно, с игрой с "Аяксом" – также был боевой матч, много сил отдали. Обидно, что дважды вели в счете, и оба раза соперник отыгрывался. В целом мы неплохо провели матч, заслуживали набрать три очка.
– Можно сказать, что команда провела два разных тайма?
– Не сказал бы. В первом мы просто реализовали свои моменты. После перерыва шансы тоже были, но мы так и не довели дело до результативного удара.
Сложный матч, хороший соперник. Мы сыграли достойно, обидно упустить победу. Будем готовиться дальше. Сегодня показали, что сделали работу над ошибками после "Баварии".
Басист
Да, на три полновесных очка наиграли. Жаль, что в табличку записали всего одно...
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