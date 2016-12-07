01:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Ерохин: "Чувствовали, что за "Ростов" переживает вся страна"

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Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин после ничьей в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (0:0) заявил, что игроки ростовчан счастливы продолжить выступление в Лиге Европы. Хавбек поблпгодарил болельщиков за поддержку.

– Очень тяжелый матч, -сказал Ерохин во флеш-интервью. – В конце было тяжело физически и психологически. Спасибо команде и болельщикам. Вся Россия переживала за нас – мы это чувствовали. Знали, что должны выполнить задачу. Сейчас мы очень счастливы. Не знаю как передать словами.

О ничьей старались не разговаривать. У нас были моменты. Не удалось забить, может быть было бы проще. Старались действовать в обороне, как просили тренеры. Это просто фантастика. С таким настроением уходить на перерыв – великолепно.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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denver1976

Спасибо, ребята!!!!

02:42

Perry_Garr

поезжаи, Ероха, на Гавайи.. отдохни, поплавай, освой сёрф..

01:49

Фуля

Кроме Гинера и Федуна. Сейчас они новые козни задумывают.

01:49

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