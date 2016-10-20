Александр Ерохин: "Атлетико" забил гол, когда игроку "Ростова" оказывали помощь"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) подчеркнул, что команда получила хороший опыт в игре с мадридцами. Хавбек отметил: после пропущенного гола ростовчане пошли вперед и имели полумоменты.

– Мы не использовали наш шанс, у "Атлетико" были моменты, но гол был забит, когда нашему игроку оказывали помощь, а в этот момент был некий дисбаланс, – приводит ТАСС слова Ерохина. – Возможно, мы в этом матче больше оборонялись и не удавалось играть в атаке, хотя после гола пошли вперед, хотели отыграться, имели какие-то полумоменты, видели, что и Сесар Навас пошел в атаку. Мы получили хороший опыт, у нас впереди еще три игры в этом турнире, а на очереди матчи чемпионата России. Надеюсь, что такие встречи помогут нам лучше играть в дальнейшем.