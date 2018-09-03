Александр Ермакович: "ЦСКА ставит задачу выхода из группы в Лиге чемпионов"

Тренер ЦСКА Александр Ермакович отметил, что армейцы настроены бороться за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. При жеребьевке красно-синим в соперники достались "Реал", "Рома" и чешская "Виктория".

- Рано делать выводы о наших перспективах на групповом этапе, - приводят "Известия" слова Ермаковича. - У нашего клуба богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов, и мы ставим перед собой задачу выхода из группы... Но нужно идти от матча к матчу и несмотря на очень сложных соперников стараться победить в каждой игре. Поэтому изначально говорить, что мы в этой группе боремся лишь за третье место и выход в Лигу Европы, - неправильно.