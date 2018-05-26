10:09 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Алиев: "Конечно, "Реал" выиграет у "Ливерпуля"


Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" Александр Алиев сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".

- Конечно, "Реал" победит. За счет чего? Это "Королевский клуб", там такие футболисты собраны, - сказал хавбек в эфире программы "От души в душу" на Youtube. - За счет футболистов. Салах же один не может обыграть "Реал". Думаю, что это мнение большинства.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=WQLd_e3zmig

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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