Александр Алиев: "Конечно, "Реал" выиграет у "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" Александр Алиев сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".

- Конечно, "Реал" победит. За счет чего? Это "Королевский клуб", там такие футболисты собраны, - сказал хавбек в эфире программы "От души в душу" на Youtube. - За счет футболистов. Салах же один не может обыграть "Реал". Думаю, что это мнение большинства.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.