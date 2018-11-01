Александр Алаев: "РФС в конце ноября проведет встречу с УЕФА по вопросу финала ЛЧ в Петербурге"

Финальная заявка на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 должна быть подана не позднее 15 февраля 2019 года, а до этого – одобрена исполкомом РФС. Об этом "СЭ" сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Ранее стало известно, что РФС выразил желание выдвинуть стадион "Санкт-Петербург" в качестве претендента на проведение финала ЛЧ-2020/21. Также на организацию данного матча намерен претендовать Мюнхен (стадион "Алльянц Арена").

– Российский футбольный союз действительно проявил заинтересованность в том, чтобы провести в 2021 году финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге, – сказал Алаев. – Мы об этом уведомили УЕФА и теперь ждем совместной рабочей встречи, где состоится обсуждение нюансов этого процесса со всеми кандидатами. Она запланирована на конец ноября. Соответственно финальная заявка должна быть подана в УЕФА не позднее 15 февраля 2019 года, а до этого обязательно одобрена исполкомом РФС.

– Прошедший летом в России чемпионат мира дал серьезный импульс развитию футбола в стране и оставил нам богатое наследие прежде все в виде большого количества великолепных стадионов. Мы полагаем, что арена "Санкт-Петербург", которая к тому же примет матчи ЧЕ-2020, вполне может претендовать на проведение финала самого статуса клубного футбольного турнира в Европе, – отметил и.о. президента РФС.

Место проведения финала Лиги чемпионов-2020/21 будет определено в мае или июне 2019 года. (Илья Андреев)​

Финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Санкт-Петербурге