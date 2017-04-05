Александер Чеферин: "УЕФА решит проблемы безопасности в Киеве"

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация сможет обеспечить безопасность на финале Лиги чемпионов 2019 года в Киеве. Главный матч турнира сезона-2018/19 состоится в Киева на Олимпийском стадионе.

– Мы решим проблемы безопасности в Киеве перед финалом, – цитирует ТАСС Чеферина. – Если возникнут какие-то проблемы или нарекания относительно организации, то мы будем их решать.