16:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александер Чеферин: "УЕФА решит проблемы безопасности в Киеве"

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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация сможет обеспечить безопасность на финале Лиги чемпионов 2019 года в Киеве. Главный матч турнира сезона-2018/19 состоится в Киева на Олимпийском стадионе.

– Мы решим проблемы безопасности в Киеве перед финалом, – цитирует ТАСС Чеферина. – Если возникнут какие-то проблемы или нарекания относительно организации, то мы будем их решать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4156772

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bep77

Какое из подразделений УЕФы будет обеспечивать безопасность: СБУ или Интерпол?

17:00

Denis Kovalev

Безопасность, возможно и будет, а страна Украина?

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