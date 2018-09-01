Александер Чеферин: "Только Роналду знает, почему он не приехал на гала-вечер УЕФА"

Президент УЕФА Александер Чеферин не знает, почему нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не приехал на гала-вечер, где награждали лучших игроков Лиги чемпионов прошлого сезона. Португалец был признан лучшим форвардом турнира, однако лучшим футболистом назвали Луку Модрича из "Реала".

– Только Роналду знает, почему он не приехал, – цитирует Gazzetta dello Sport Чеферина. – Нужно спросить его. Мы ждали, что он приедет. Но за несколько часов до награждения "Ювентус" сообщил нам, что Криштиану не будет.