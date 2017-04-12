Александер Чеферин: "Решение о переносе матча "Боруссии" и "Монако" было верным"

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что решение о переносе первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" из-за взрывов было правильным. Он отметил: безопасность должна быть в приоритете.

Напомним, перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" рядом с клубным автобусом дортмундцев прогремело три взрыва. Защитник хозяев Марк Бартра получил осколочное ранение и является единственным пострадавшим футболистом. Матч был перенесен на среду, он начнется в 19.45 по московскому времени.

"Я глубоко встревожен взрывами, произошедшими в Дортмунде. Решение о переносе матча между "Боруссией" и "Монако" было абсолютно верным, ведь безопасность всегда должна стоят на первом месте. Хочу выразить поддержку представителям обоих клубов и местным властям Дортмунда", – приводит пресс-служба УЕФА слова Чеферина.