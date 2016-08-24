17:24 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александер Чеферин: "Реформа Лиги чемпионов может привести к войне УЕФА и клубов"

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Кандидат в президенты УЕФА Александер Чеферин считает, что реформа Лиги чемпионов в пользу топ-клубов неприемлема. Напомним, у УЕФА есть идея о том, чтобы избавиться от предварительных раундов в Лиге чемпионов и давать фиксированные квоты в группе для лучших клубов топ-чемпионатов.

– Новому президенту УЕФА будет важно наладить отношения с клубами, – цитирует ВВС Чеферина. – Я убежден в том, не может быть и речи о создании некой суперлиги для топ-клубов без возможности попадания в нее других команд. Получится война между УЕФА и клубами.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сергулет

кто он?

18:13 24 августа

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