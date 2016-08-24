Александер Чеферин: "Реформа Лиги чемпионов может привести к войне УЕФА и клубов"

Кандидат в президенты УЕФА Александер Чеферин считает, что реформа Лиги чемпионов в пользу топ-клубов неприемлема. Напомним, у УЕФА есть идея о том, чтобы избавиться от предварительных раундов в Лиге чемпионов и давать фиксированные квоты в группе для лучших клубов топ-чемпионатов.

– Новому президенту УЕФА будет важно наладить отношения с клубами, – цитирует ВВС Чеферина. – Я убежден в том, не может быть и речи о создании некой суперлиги для топ-клубов без возможности попадания в нее других команд. Получится война между УЕФА и клубами.