Александер Чеферин: "Матчи в Англии и Лиги чемпионов проводятся в одно время? Мне это не нравится"

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что его не устраивает решение английской футбольной федерации проводить матчи в одно время с играми Лиги чемпионов. Руководитель отметил, что обсудит этот вопрос с исполнительным директором чемпионата Англии Ричардом Скудамором.

– Я бы не хотел уточнять, кому адресован этот посыл, но думаю, что они меня поняли, – цитирует ТАСС Чеферина. – Как я отношусь к тому, что матчи чемпионата Англии проводятся в то время, когда проходят игры Лиги чемпионов? Мне это не нравится. У меня запланирована встреча с Скудамором. Думаю, мы придем к согласию по этому вопросу.