Александер Чеферин: "Когда в маленьких странах кто-то попадает в Лигу чемпионов, даже бабушки прыгают от радости"

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что в групповом турнире Лиги чемпионов нужно предоставлять места не только представителям "большой пятерки", но и не забывать о более скромных странах. Со следующего сезона четыре ведущих европейских чемпионата гарантированно получат по четыре места в групповом турнире Лиги чемпионов, то есть 16 из 32.

- Пять ведущих стран приносят 86 процентов дохода Лиге чемпионов и получают только 60 процентов, - цитирует The New York Times Чеферина. - Но футбол нужно развивать везде. Я сказал некоторым нашим коллегам: "Приезжайте в маленькие страны. Когда кто-то проходит в групповой турнир, даже бабушки прыгают от радости". Я видел, что было, когда пробился "Марибор": 70 процентов жителей города смотрели матчи.

Что касается появления суперлиги, я рассматриваю эту идею как элемент торга. Текущий формат Лиги чемпионов останется прежним. Если бы "Марибор" или "Олимпия", ведущие клубы Словении, объявили о вступлении в Балканскую лигу, или Альпийскую лигу, или Адриатическую лигу, это означало бы конец чемпионата Словении.