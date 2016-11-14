09:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александер Чеферин: "Киев готов принять финал Лиги чемпионов-2018"

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Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение о том, что финал Лиги чемпионов-2018 в Киеве будет фантастическим. По его словам, Федерация футбола Украины качественно выполняет свою работу.

– Все просто фантастически, – приводит football24.ua слова Чеферина. – Я очень счастлив, что Федерация футбола Украины качественно выполняет свою работу, ведь ситуация в стране далека от идеальной. Организация много работает. Я чувствую, что все хорошо, футбол на Украине развивается в нужном направлении, двигаясь верным путем.

У нас не было сомнений в том, чтобы отдать право проведения финала Лиги чемпионов Украине. Уверен, что Киев и Федерация футбола Украины готовы принять это грандиозное событие. Мы уверены, что финал Лиги чемпионов-2018 будет фантастическим.

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