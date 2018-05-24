Александер Чеферин: "Финал Лиги чемпионов за пределами Европы? Это всего лишь возможная перспектива"

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему проведение финала Лиги чемпионов возможно за пределами Европы, а также оценил шансы "Реала" на победу. В решающем матче клубного европейского турнира "сливочные" встретятся с "Ливерпулем". Игра пройдет 26 мая в Киеве.

- Проведение финала Лиги чемпионов за пределами Европы – всего лишь возможная перспектива, не более, - приводит Marca слова Чеферина. – Это глобальный турнир, и иногда очень много людей, живущих за пределами Европы, приезжают посмотреть финальную игру. Шансы "Реала"? Не вижу проблем с победой "Реала" в третьей Лиге чемпионов подряд, прямо сейчас они имеют 50 процентов на успех.