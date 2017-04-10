Алекс Сандру: "Ювентусу" по силам обыграть "Барселону"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру верит, что его команда может обыграть "Барселону" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч в этом противостоянии состоится завтра в 21.45 по московскому времени.

- Понимаем, что матчи будут сложными, но нужно верить в успех, - цитирует Corriere dello Sport Сандру. - "Барселона" сильна, но это же можно сказать и про "Ювентус". Мы можем выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов. Дома мы должны забить и не пропустить. Противостояние длится 180 минут, поэтому нужно быть готовыми физически и психологически к обоим встречам. У нас есть шанс взять по итогам сезона три трофея, и мы должны верить, что нам по силам добиться успеха во всех турнирах.