Алекс Сандру: "Ювентус" всегда думает о победе"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру не считает ничью плохим результатом в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спортингом" (1:1). По его словам, туринцы все же рассчитывали на победу на выезде.

– Эта игра была сложной, – цитирует A Bola Сандру. – Но обе команды сыграли хорошо, так что их можно поздравить. Теперь нам нужно улучшить то, что мы показали в этой встрече. Конечно, мы можем играть вничью или проигрывать, но "Ювентус" всегда думает о победе. У нас очень сильная группа, и "Спортинг" дал это понять, но мы должны думать о своей игре в первую очередь.