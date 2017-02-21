20:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Алекс Сандру: "В матче с "Ювентусом" друзей на поле не будет"

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Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру считает, что его команда готова к трудностям в завтрашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту". Также бразильский футболист, выступавший ранее за "драконов", надеется, что его бывшая команда выиграет чемпионат Португалии.

- Надеюсь, "Порту" выиграет чемпионат Португалии, но в среду вечером друзей на поле не будет, - цитирует пресс-служба УЕФА Сандру. - У "Порту" отличные игроки, они не сдаются на протяжении всех 90 минут, особенно дома. Но мы готовы ко всем трудностям. "Ювентус" и я лично хотим пройти в каждом турнире как можно дальше.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/9007

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