Алекс Сандру: "В матче с "Ювентусом" друзей на поле не будет"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру считает, что его команда готова к трудностям в завтрашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту". Также бразильский футболист, выступавший ранее за "драконов", надеется, что его бывшая команда выиграет чемпионат Португалии.

- Надеюсь, "Порту" выиграет чемпионат Португалии, но в среду вечером друзей на поле не будет, - цитирует пресс-служба УЕФА Сандру. - У "Порту" отличные игроки, они не сдаются на протяжении всех 90 минут, особенно дома. Но мы готовы ко всем трудностям. "Ювентус" и я лично хотим пройти в каждом турнире как можно дальше.