Алекс Сандру: "Не считаю ничью с "Тоттенхэмом" отрицательным результатом"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру отметил, что его команда показала отличный футбол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (2:2). Бразилец также добавил, что не считает исход минувшей встречи отрицательным результатом.

– Не считаю ничью с "Тоттенхэмом" отрицательным результатом, – цитирует Sky Sport Italia Сандру. – Мы показали отличный футбол, как это сделал и наш соперник. В Лиге чемпионов всегда будет сложно, но теперь мы направляемся в Лондон с желанием победить, поскольку мы знаем, что можем это сделать.

Напомним, что ответный матч состоится 7 марта в Лондоне.