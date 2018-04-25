Алекс Окслейд-Чемберлен: "Моя травма меркнет в сравнении с тем, как досталось фанату "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен поблагодарил болельщиков, поддержавших его после травмы в полуфинале Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2). Ранее стало известно, что из-за повреждения связок колена хавбек выбыл до конца сезона и не сыграет на ЧМ-2018. При этом футболист отметил, что его травма не идет в сравнение с избиением фаната "Ливерпуля". Инцидент произошел в баре Ливерпуля перед стартом игры. Два болельщика "Ромы" были арестованы по подозрению в атаке на фаната "красных". Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

"Совершенно опустошен из-за травмы в такой важный отрезок сезона. Расстроен, что не смогу помочь команде в борьбе за победу в Лиге чемпионов и сборной Англии на чемпионате мира. Сейчас я хочу поддержать ребят.

Я знаю, что мы добились чего-то особенного в этом турнир. Я готов сделать все, чтобы вернуться как можно скорее.

Как бы то ни было, это меркнет в сравнении с тем, как досталось вчера фанату "Ливерпуля". Мои мысли с ним и его близкими. Спасибо всем за теплые слова и поддержку. Скоро увидимся", - написал Окслейд-Чемберлейн в Твиттере.