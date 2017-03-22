Алекс Фергюсон: "С уходом Роналду и Месси господство испанских клубов прекратится"

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон считает, что после завершения карьеры Криштиану Роналду и Лионелем Месси испанские клубы уже не будут успешно выступать в еврокубках. По его мнению, история циклична, поэтому однажды опять наступит период, когда английские клубы будут успешны на европейской арене.
- Почему английские клубы не выигрывают Лигу чемпионов? Это тяжело, это очень, очень тяжело, – цитирует ESPN Фергюсона. - Я думаю, что история циклична. В 70-х годах "Аякс" и "Бавария", 80-е - "Ливерпуль", 90-е - итальянские клубы, "Милан". Затем у Англии были отличные результаты. Мы были в трех финалах за четыре года. Сейчас господствуют испанские клубы, в этом нет никаких сомнений. Тот же вопрос можно задать и по поводу того, почему "Бавария" не выигрывает Лигу чемпионов, почему итальянцы не выигрывают, почему французы не выигрывают. В настоящий момент идет цикл испанских команд, поэтому они выигрывают. Но все может измениться. Роналду стареет, Месси стареет, могут ли они заменить этих игроков? Когда они закончат карьеру, цикл изменится.
V0VaN
bukia70 serzheo - и что вииграл Атлетико? 12:54 =========================================================================================================== фергюсон сказал что английские клубы в 21 веке бывали в финалах, вот к этому думаю и была ремарка serzheo, что в финалах то бывали и атлетико с севильей, а там мессей и кристинок рональд нема. но я согласен с фергюсоном. после того как закончат месси и рональду - из испании свалят и те кто трётся рядом с ними)) неймары, суаресы, бейлы, бенземы и прочие, а за ними и игроки атлетиков потянуца... ибо в той же англии крутяца гораздо большие бабки
12:59
bukia70
serzheo - и что вииграл Атлетико?
12:54
баламошка
Шинник, Балтика, вы его слышали?
12:39
serzheo
А в Атлетико кто играет? Месси или Роналду? ))
12:35