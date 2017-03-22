Алекс Фергюсон: "С уходом Роналду и Месси господство испанских клубов прекратится"

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон считает, что после завершения карьеры Криштиану Роналду и Лионелем Месси испанские клубы уже не будут успешно выступать в еврокубках. По его мнению, история циклична, поэтому однажды опять наступит период, когда английские клубы будут успешны на европейской арене.

- Почему английские клубы не выигрывают Лигу чемпионов? Это тяжело, это очень, очень тяжело, – цитирует ESPN Фергюсона. - Я думаю, что история циклична. В 70-х годах "Аякс" и "Бавария", 80-е - "Ливерпуль", 90-е - итальянские клубы, "Милан". Затем у Англии были отличные результаты. Мы были в трех финалах за четыре года. Сейчас господствуют испанские клубы, в этом нет никаких сомнений. Тот же вопрос можно задать и по поводу того, почему "Бавария" не выигрывает Лигу чемпионов, почему итальянцы не выигрывают, почему французы не выигрывают. В настоящий момент идет цикл испанских команд, поэтому они выигрывают. Но все может измениться. Роналду стареет, Месси стареет, могут ли они заменить этих игроков? Когда они закончат карьеру, цикл изменится.