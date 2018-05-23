Альберто Морено: "Реал" – не фаворит финала Лиги чемпионов"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено не считает "Реал" фаворитом финального матча Лиги чемпионов. При этом 25-летний испанец полагает, что игра будет сложной для обеих команд.

– Я не согласен с тем, что "Реал" является фаворитом", хотя об этом много говорят в Испании, – приводит слова защитника испанский портал AS, – Не обращаю внимания на заявления, провозглашающие легкую победу мадридской команды.

"Реал" обладает классным набором игроков, поэтому игра будет нелегкой, однако "Ливерпуль" надеется одержать победу.

В текущем сезоне Морено провел 10 игр в Лиге чемпионов, отметившись 3 результативными передачами.

Финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" встретится с "Ливерпулем", состоится 26 мая в Киеве. Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.