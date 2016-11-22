Алан Дзагоев: "В концовке матча начались судороги"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев во флеш-интервью после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1) отметил, что его команда показала хорошую игру. Для самого хавбека эта встреча стала первой после того, как он восстановился от травмы. Последний раз Дзагоев выходил на поле с 18 сентября.

– Как вы себя чувствовали после такого перерыва?

– На самом деле, еще в конце первого "поднаелся". После перерыва мы полностью владели мячом, создали много моментов, так что мне уже было проще. Но в концовке были судороги, пришлось замениться. На самом деле, была хорошая игра. Могли рассчитывать на более хороший результат, особенно по моментам.

– Почему получились настолько разные таймы?

– Да, в первом тайме они смотрелись предпочтительнее. Но не скажу, что прямо переиграли нас. Даже если смотреть по моментам – мы создали их больше.

– Вы держали в уме турнирные расклады перед матчем? Вам же, наверное, было лучше побеждать.

– Конечно, было бы лучше, мы всегда играем на победу. Главное, что игра есть, а дальше... Честно говоря, я не знаю, что там по очкам.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"