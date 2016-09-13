Алан Дзагоев: "В ЦСКА всегда стоят максимальные задачи"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" подчеркнул, что команде будет непросто. При этом, по словам Дзагоева, армейцы подходят к этой встрече в хорошей форме, передает из Германии спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.



– У нас была сегодня теория, – начал Дзагоев. – Посмотрели команду. "Байер" очень быстр. При потере мяча сразу вступают в прессинг. Будет тяжело. Полузащита, атака леверкузенцев сильны. Но у хозяев возникают при этом свободные зоны, которыми, надеюсь, мы сможем воспользоваться.



– В каком функциональном состоянии находится команда?



– Мы подходим к хорошей форме. Матч с "Тереком" получился неплохим, выходим на пик. Это мое ощущение.



– Матч с "Тереком" показал, что ЦСКА привык играть без Мусы?



– Мусы уже давно нет, в принципе. Траоре тяжело давать вперед, чтобы он убегал. Это не его конек. Мы больше играем навесами, в недодачу. Муса хорошо бежал, а Ласс хорошо придерживает мяч. Само собой, перестроились. Жаловаться на то, что Ахмеда с нами нет, думаю, не стоит.



– В этом году стоит задача обязательно выйти из группы?



– В ЦСКА всегда стоят максимальные задачи. Эта Лига чемпионов не исключение. Другое дело с "Баварией", "Манчестер Сити", "МЮ" – очень нелегко. Я, правда, не считаю, что и на этот раз нам достались легкие соперники. Сделаем все от себя зависящее.



– ЦСКА живет в Кельне. Удобно ли добираться в Леверкузен, и не боитесь завтра попасть в пробку?



– После Москвы никакие пробки не страшны (улыбается).