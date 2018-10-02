Алан Дзагоев: "Травмы игроков "Реала" не облегчат жизнь ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ждет непростого матча с "Реалом" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, потеря Гарета Бэйла, Иско, Марселу и Серхио Рамоса не ослабит мадридцев.

– "Реал" – большой клуб, в таких командах всегда игроков на два состава, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Дзагоева. – Не думаю, что травмы их игроков могут облегчить нам жизнь, сопернику есть, кем заменить отсутствующих футболистов.

ЦСКА – "Реал": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)