10:40 | Футбол — Лига чемпионов

Алан Дзагоев: "Травмы игроков "Реала" не облегчат жизнь ЦСКА"

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Полузащитник ЦСКА  Алан Дзагоев ждет непростого матча с "Реалом" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, потеря Гарета Бэйла, Иско, Марселу и Серхио Рамоса не ослабит мадридцев.

– "Реал" – большой клуб, в таких командах всегда игроков на два состава, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Дзагоева. – Не думаю, что травмы их игроков могут облегчить нам жизнь, сопернику есть, кем заменить отсутствующих футболистов.

ЦСКА – "Реал": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)

ЦСКА - Реал

 

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Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1047027864862973952

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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