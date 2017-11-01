Алан Дзагоев: "Сухи по-спартаковски помог ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) отметил, что устал уже спустя 20 минут после выхода на поле. Также хавбек не захотел говорить о шансах команды на выход в плей-офф турнира.

- Нога нормально. Но я уже на 75-й минуте язык высунул, - заявил Дзагоев. - Даже хорошо, что весь матч не провел. Очень устал, очень тяжело. Но очень круто. Мой гол? Думал, что Начо отдал Понтусу. Хотя он сказал, что мяч не трогал. Я пробивал и видел, что вратарь ошибся.

Подарки Сухи? По-спартаковски помог нам (улыбается). О шансах давайте не будем загадывать. Впереди матч с "Бенфикой", и не очень хочется говорить о раскладах. Но сделаем все для победы. Я уже 10 лет в команде и могу точно сказать, что у нас всегда был характер.