Алан Дзагоев: "С "Байером" ЦСКА будет очень тяжело"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что армейцам необходимо будет играть на высоких скоростях. Поединок состоится сегодня в Леверкузене, начало - в 21.45 по московскому времени.
- "Байер" - очень быстрая команда, - цитирует официальный твиттер ЦСКА Дзагоева. - При потере мяча сразу вступает в активный прессинг. Нам будет очень тяжело, надо очень быстро играть и выходить в контратаки. Нападение и полузащита хорошие, сбалансированная команда. Но у них бывают зоны, которыми мы, надеюсь, воспользуемся.
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https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/775952327786192896
ziggy1976
а Байеру легко...
11:42
Осакаровка
То Космос, то тяжело. Что будет дальше? Сколько можно плакать-то? Понятно, что лучший спарринг-партнер это киргизский "МАНАС", но есть же и другие клубы!
11:16
Nick Diaz
1-й тур премьер-лиги?)))
10:26
minya
Сегодня ЦСКА готовьтесь, полет в Космос вам обеспечен!
10:18