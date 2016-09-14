Алан Дзагоев: "С "Байером" ЦСКА будет очень тяжело"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что армейцам необходимо будет играть на высоких скоростях. Поединок состоится сегодня в Леверкузене, начало - в 21.45 по московскому времени.

- "Байер" - очень быстрая команда, - цитирует официальный твиттер ЦСКА Дзагоева. - При потере мяча сразу вступает в активный прессинг. Нам будет очень тяжело, надо очень быстро играть и выходить в контратаки. Нападение и полузащита хорошие, сбалансированная команда. Но у них бывают зоны, которыми мы, надеюсь, воспользуемся.