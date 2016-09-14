10:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Алан Дзагоев: "С "Байером" ЦСКА будет очень тяжело"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что армейцам необходимо будет играть на высоких скоростях. Поединок состоится сегодня в Леверкузене, начало - в 21.45 по московскому времени. 

- "Байер" - очень быстрая команда, - цитирует официальный твиттер ЦСКА Дзагоева. - При потере мяча сразу вступает в активный прессинг. Нам будет очень тяжело, надо очень быстро играть и выходить в контратаки. Нападение и полузащита хорошие, сбалансированная команда. Но у них бывают зоны, которыми мы, надеюсь, воспользуемся.

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https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/775952327786192896

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ziggy1976

а Байеру легко...

11:42

Осакаровка

То Космос, то тяжело. Что будет дальше? Сколько можно плакать-то? Понятно, что лучший спарринг-партнер это киргизский "МАНАС", но есть же и другие клубы!

11:16

Nick Diaz

1-й тур премьер-лиги?)))

10:26

minya

Сегодня ЦСКА готовьтесь, полет в Космос вам обеспечен!

10:18

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