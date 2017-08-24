Алан Дзагоев: "Результативность Щенникова? Может быть, второй ребенок повлиял на него"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев связывает высокую результативность защитника Георгия Щенникова с рождением ребенка. Щенников забил 3 гола в этом сезоне, хотя ранее за всю карьеру он забил всего один мяч.
- Щенников молодец, он заметно прибавил, возмужал, - цитирует пресс-служба УЕФА Дзагоева. - Может быть, второй ребенок повлиял на его результативность. Это кропотливая работа на тренировках. Самое главное – он стал играть увереннее, и он большой молодец, что в каких=то моментах перебарывает себя.
Напомним, ЦСКА вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг.
Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз" //
Суперавгуст Щенникова! Суперармеец Нуху! ЦСКА – в Лиге чемпионов
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЦСКАЯнгБойз 1:0 45' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/dohLTt2EWv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 августа 2017 г.