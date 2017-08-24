Алан Дзагоев: "Результативность Щенникова? Может быть, второй ребенок повлиял на него"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев связывает высокую результативность защитника Георгия Щенникова​ с рождением ребенка. Щенников забил 3 гола в этом сезоне, хотя ранее за всю карьеру он забил всего один мяч.

- Щенников молодец, он заметно прибавил, возмужал, - цитирует пресс-служба УЕФА Дзагоева. - Может быть, второй ребенок повлиял на его результативность. Это кропотливая работа на тренировках. Самое главное – он стал играть увереннее, и он большой молодец, что в каких=то моментах перебарывает себя.

Напомним, ЦСКА вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз" //

Суперавгуст Щенникова! Суперармеец Нуху! ЦСКА – в Лиге чемпионов​