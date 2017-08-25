Алан Дзагоев: "Помню свой гол в Манчестере, но с тех пор в "МЮ" почти никого не осталось"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев назвал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов интересными, отметив, что ни разу не играл с двумя из трех команд. Говоря о фаворите группы, хавбек отметил "Манчестер Юнайтед", против которого играл в еврокубковом сезоне-2009/10.

– Жеребьевка сложилась для нас нормально, - цитирует официальный сайт ЦСКА Дзагоева. - Хорошая, интересная группа: в ней есть сразу две команды, с которыми лично я еще ни разу не играл. Любопытно будет помериться силами с обновленным "Манчестер Юнайтед". Эту команду можно назвать фаворитом в группе, а первые игры премьер-лиги подтвердили, что англичане находятся в отличной форме.

Помню ли я свой гол в Манчестере? Конечно, помню, но это был совсем другой состав, с тех пор в МЮ почти никого из игроков и не осталось. В целом, считаю, мы способны побороться за выход в плей-офф.

Напомним, соперниками ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов будет "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель".

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