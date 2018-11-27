Алан Дзагоев: "Победа над "Реалом" - историческая. Она в любом случае войдет в историю клуба, никогда не забудется"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" в интервью официальному сайту УЕФА отметил важность победы армейцев над "Реалом". Он добавил, что этот триумф войдет в историю клуба.

– Каково это – оказаться в команде, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов?

Я с детства мечтал перейти в ЦСКА, ведь там работал мой земляк Валерий Георгиевич Газзаев. В 2007 году мечта стала реальностью. Это был большой вызов для меня как для молодого игрока. Хотелось достичь в клубе как можно больших высот.

– Каковы амбиции ЦСКА в этой Лиге чемпионов?

– У нас никогда не озвучивается задача, поскольку все ее знают. В чемпионате это первое место. В Лиге чемпионов – пройти как можно дальше. Сейчас попадание в весеннюю стадию Лиги Европы тоже будет считаться успехом.

– Насколько важна для клуба победа над "Реалом"?

– Это историческая победа. Она в любом случае войдет в историю клуба, никогда не забудется. Прошло уже много лет, а многие до сих пор вспоминают наши 3:3 в гостях с "Манчестер Юнайтед".

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" – 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" – 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Виктория". Начало игры – во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

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