Алан Дзагоев: "Ничья с "Байером" говорит о том, что ЦСКА может на равных играть с ведущими клубами Европы"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, вернувшийся на поле в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1) после нескольких пропущенных месяцев, подчеркнул, что его больше не беспокоят последствия повреждения. Хавбек надеется выйти на высокий уровень и показать хорошую игру в оставшихся встречах в сезоне.

- Это одно очко означает: мы можем играть с ведущими европейскими клубами не то что на равных, а даже переигрывать их, - приводит официальный сайт УЕФА слова Дзагоева. - Очень рад, что нога больше не беспокоит. Буду набирать форму. До конца года осталось провести четыре матча, попробую отыграть их на хорошем уровне. Чалов - молодец! Видно, как он усердно работает, прогрессирует. Будет продолжать в том же духе - многого добьется.