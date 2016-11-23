Алан Дзагоев: "Ничья с "Байером" говорит о том, что ЦСКА может на равных играть с ведущими клубами Европы"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, вернувшийся на поле в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1) после нескольких пропущенных месяцев, подчеркнул, что его больше не беспокоят последствия повреждения. Хавбек надеется выйти на высокий уровень и показать хорошую игру в оставшихся встречах в сезоне.
- Это одно очко означает: мы можем играть с ведущими европейскими клубами не то что на равных, а даже переигрывать их, - приводит официальный сайт УЕФА слова Дзагоева. - Очень рад, что нога больше не беспокоит. Буду набирать форму. До конца года осталось провести четыре матча, попробую отыграть их на хорошем уровне. Чалов - молодец! Видно, как он усердно работает, прогрессирует. Будет продолжать в том же духе - многого добьется.
shpasic
Байер ни разу в своей истории не был чемпионом страны, в чём он ведущий?
10:31
Морозов95
а я скажу по игре, которую Байер сам отдал, после 0-1 надо было дожать и забивать второй мяч, после чего уже можно было бы спокойно катать вату, но нынешний Байер не сделал никаких выводов после первого матча, забив гол минут 15 по инерции еще атаковали, дальше просто встали, чем ЦСКА и воспользовался в полной мере, заводил кстати молодой Чалов, не знаю как вас, а меня реально удивил, наберется опыта, если звезду не словит будет отличным напом. Кстати если бы он играл вместо Траоре с начала сезона, думаю ЦСКА имел бы в активе больше очков и в ЛЧ выступил бы намного лучше.
10:26
футбол_2018
На равных только с Мордовией и Уфой!!!Не неси бредятину!!!
10:25
Айртон
И даже с Реалом и Барселоной?)) Аланчик, ты себе льстишь!))
10:16
СашаРичагин
Алан, посмотри, на каком месте "Байер" в своём чемпионате.
09:44
gangster
а у человека,который оставил этот комментарий,вообще в место мозгов тупая чёрная дыра!
09:27
Black_Knight
Наверное сказанное можно списать на неудачно подобранные слова. Потому что если Алан действительно нынешний Байер приравнивает к ведущим клубам Европы, то требуется помощь специальных врачей
09:26
leverson71
Интересно те два месяца которые он не играл не голову ли лечил ??? Такие мысли в здоровой башке водиться не могут.
09:10