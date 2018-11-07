Алан Дзагоев: "Нам не озвучивали нашу цель, но мы ее и так знаем - занять первое место в группе и пройти как можно дальше"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев накануне матча четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" отметил, что цель армейцев - занять первое место в группе. Он также добавил, что у команды всегда одинаковые задачи - побеждать и проходить как можно дальше.

- Нам не озвучивали нашу цель, но мы ее и так знаем - занять первое место в группе и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. У нас всегда одинаковые задачи - побеждать и проходить как можно дальше, - приводит пресс-служба УЕФА слова Дзагоева.

После трех туров красно-синие занимают третье место в группе G, набрав 4 очка. Римляне идут вторыми с 6 очками, столько же, набрал "Реал", который стоит выше за счет выигрыша у итальянцев в очной встрече. На четвертом месте находится чешская "Виктория" – у клуба 1 очко.

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