12:41 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Алан Дзагоев: "Физически мне было тяжеловато играть с "Байером"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что ему было тяжеловато играть в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1). Вчерашний поединок стал для 26-летнего россиянина первым с сентября, когда он получил травму.

– В первом тайме, минуты с 35-й было уже тяжело, - цитирует пресс-служба клуба Дзагоева. - Во втором завладели преимуществом, контролировали мяч, доминировали на поле. А когда больше находишься с мячом, играть легче. Но физически было тяжеловато, поэтому и заменился.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/alan-dzagoev-nam-ne-stydno-za-etu-igru/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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