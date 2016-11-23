Алан Дзагоев: "Физически мне было тяжеловато играть с "Байером"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что ему было тяжеловато играть в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1). Вчерашний поединок стал для 26-летнего россиянина первым с сентября, когда он получил травму.

– В первом тайме, минуты с 35-й было уже тяжело, - цитирует пресс-служба клуба Дзагоева. - Во втором завладели преимуществом, контролировали мяч, доминировали на поле. А когда больше находишься с мячом, играть легче. Но физически было тяжеловато, поэтому и заменился.